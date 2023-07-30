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«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد عدد من القطارات

كتب:

كريم روماني
04:17 م | الأحد 30 يوليو 2023
حركة القطارات - أرشيفية

حركة القطارات - أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه اعتبارا من 31 يوليو الجاري، يتم تعديل مواعيد عدد من القطارات، موضحة أنه يتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 47 ركاب «طنطا - دمياط» ليقوم الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحاً، وتعديل ميعاد قيام قطار رقم 59 ركاب «طنطا - المنصورة» ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة  01:00 ظهراً.

تعديل ميعاد قيام قطار رقم 611

وأضافت هيئة السكة الحديد، في تقرير لها، أنه يتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 611 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 10:30 صباحاً بدلاً من الساعة 09:40 صباحا، وتعديل ميعاد قيام قطار رقم 613 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 12:35 ظهرا بدلا من الساعة 12:05 ظهرا.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنه من المقرر تعديل ميعاد قيام قطار رقم 612 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 10:25 صباحاً بدلا من الساعة 09:35 صباحاً، وتعديل ميعاد قيام قطار رقم 614 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الساعة 12:00 ظهرا.

امتداد مسير قطار رقم 560

كما أعلنت أنه اعتبارا من يوم الإثنين أيضا 31 يوليو الجاري، يتم امتداد مسير قطار رقم 560 ركاب «شربين - قلين» إلى طنطا واختصار قطار رقم 458 بمحطة قلين.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.