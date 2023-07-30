«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد عدد من القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه اعتبارا من 31 يوليو الجاري، يتم تعديل مواعيد عدد من القطارات، موضحة أنه يتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 47 ركاب «طنطا - دمياط» ليقوم الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحاً، وتعديل ميعاد قيام قطار رقم 59 ركاب «طنطا - المنصورة» ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 01:00 ظهراً.

تعديل ميعاد قيام قطار رقم 611

وأضافت هيئة السكة الحديد، في تقرير لها، أنه يتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 611 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 10:30 صباحاً بدلاً من الساعة 09:40 صباحا، وتعديل ميعاد قيام قطار رقم 613 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 12:35 ظهرا بدلا من الساعة 12:05 ظهرا.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنه من المقرر تعديل ميعاد قيام قطار رقم 612 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 10:25 صباحاً بدلا من الساعة 09:35 صباحاً، وتعديل ميعاد قيام قطار رقم 614 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الساعة 12:00 ظهرا.

امتداد مسير قطار رقم 560

كما أعلنت أنه اعتبارا من يوم الإثنين أيضا 31 يوليو الجاري، يتم امتداد مسير قطار رقم 560 ركاب «شربين - قلين» إلى طنطا واختصار قطار رقم 458 بمحطة قلين.