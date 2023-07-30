رئيس جامعة الأقصر يكرم الأطفال محاربي السرطان.. شاركوا بلوحاتهم في معرض فني

كرم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عددا من الأطفال من محاربي السرطان، الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال مجانا، خلال الحفل الختامي للعام الأول للدراسات الحرة للفنون التشكيلية، تحت شعار «حرية الإبداع»، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر، وقيادات كلية الفنون الجميلة ولفيف من الشخصيات العامة.

عبروا فيها عن حالتهم المرضية

وجرى منح الأطفال شهادات المركز تقديرا لجهودهم إثر مشاركتهم في الاحتفالية بعدد من اللوحات الفنية التي رسموها خلال تواجدهم للعلاج بالمستشفى، وعبروا فيها عن حالتهم المرضية والدعوة إلى الأمل.

افتتاح المعرض الفني لطلاب الدراسات الحرة

وتضمن الحفل افتتاح المعرض الفني لطلاب الدراسات الحرة، الذي شهد عرض أعمال إبداعية وعرض ديفيليه للأزياء، بمشاركة فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية، ثم اختتم الحفل بتسليم 60 طالبًا وطالبة، شهادات المركز، وسط سعادة الحضور بالحفل والعروض الفنية المبهرة.

دعم مستشفى شفاء الأورمان

قال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على دعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال مجانا، ودعم الأطفال وإظهار مواهبهم المتنوعة والحرص على تكريمهم من أجل إسعادهم والتخفيف عنهم خلال رحلتهم العلاجية.

للتخفيف عنهم

وعبر محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بتكريم الأطفال مرضى السرطان، خلال الاحتفالية التي نظمتها كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، بشعار «حرية الإبداع» ومشاركة الأطفال بالأعمال الفنية للتخفيف عنهم والتأكيد على أن كل مؤسسات المجتمع داعمة لهم طوال رحلتهم العلاجية.