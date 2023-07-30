محمود عباس يشيد بجهود الرئيس السيسي ومصر لدعم القضية الفلسطينية

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشكر لمصر على اللفتة الكريمة لاستضافة اجتماع قيادات مختلف الفصائل الفلسطينية، قائلاً إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح، على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف «عباس»، في كلمته أمام اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز» اليوم الأحد: «أتوجه بجزيل الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة، مثل الجزائر والسعودية والأردن وقطر وتركيا وروسيا والصين، على ما بذلوه من جهود في هذا الأمر، كما أتوجه بالشكر لكم جميعاً، لجميع الوفود المشاركة، على ما بذلتموه من جهد إيجابي للوصول على اتفاق وطني شامل يعيد قضيتنا إلى ما تستحق».