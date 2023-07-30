تفاصيل حفل إليسا بمهرجان العلمين الجديدة.. التذاكر اقتربت من النفاد

تحيي النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في أسبوعه الثالث يوم السبت المقبل وسط حضور جماهيري كبير بعد أن اقتربت تذاكره على النفاد.

إليسا في مهرجان العلمين

علمت «الوطن» أن إليسا ستصل القاهرة قبل ساعات قليلة من انطلاق الحفل وذلك لارتباطها بعدد من الأعمال الخاصة في بيروت، وستقدم الفقرة الثانية في الحفل عقب انتهاء تامر عاشور من فقرته الغنائية.

وكان روج الفنان تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله مع إليسا بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه قائلا: «حبايبنا في العالمين جاهزين؟ مستنيكم يوم 5 أغسطس في مهرجان العلمين علشان نغني مع بعض وهيبقى يوم أجمد وأجمل بوجود النجمة الكبيرة إليسا وبقولها تشرفي وتنوري بلدك مَصر».

إليسا تطرح أغنية «بتمايل على البيت»

يذكر أن الفنانة إليسا كانت قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة «بتمايل على البيت» أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل على طرح أغنياته.