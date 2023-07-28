إليسا تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة

تعلن الفنانة إليسا، عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد في موسم صيف 2023، وذلك خلال حفلها المرتقب، والمقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقرر له الخامس من أغسطس الشهر المقبل.

وتكشف المطربة اللبنانية، خلال الحفل، عن الأغاني الجديدة المرتقب طرحها، إذا ما سيكون بشكل «سينجل» أم ستطرح الألبوم كاملًا، وذلك حسب بيان صادر اليوم عن الفنانة إليسا.

وخلال الحفل المرتقب في مهرجان العلمين الجديدة، ستقدم إليسا مجموعة من الأغنيات الجديدة والقديمة التي ارتبط بها الجمهور، ومن بين الأغاني الجديدة التي ستقوم بإهدائها لجمهور العلمين، أغنية بتمايل على الـ beat.

5 ملايين مشاهدة لأغنية بتمايل على الـ beat

وكانت إليسا، قد طرحت أغنيتها الجديدة بتمايل على الـ beat، منذ نحو 3 أسابيع وحققت ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

كلمات أغنية بتمايل على الـ beat

وتقول كلمات أغنية بتمايل على الـ beat للفنانة إليسا:

وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة

عشان إنت بعيد عني فـ مش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة

عشان إنت بعيد عني ومشتاقة

ومحتاجة وطول الليل عيوني بتدورعليك