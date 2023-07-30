شعبة الذهب: استقرار أسعار السبائك اليوم الأحد

سجلت أسعار سبائك الذهب، اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، استقرارًا ملحوظًا وذلك بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي تزامنًا مع الانخفاضات المستمرة التي شهدتها أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

وأوضحت الشعبة، أن سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 تسجل 253853 جنيها، والسبيكة 5 جرامات 12718 جنيها، فيما يبلغ سعر السبيكة الـ10 جرامات 25436 جنيها، ويبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 اليوم الأحد نحو 126927 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم

كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 50791 جنيها، والسبيكة الـ5.35 تسجل 13713 جنيها، وسبيكة الذهب 31.10 عيار 24 تسجل 78980 جنيها.