تعرض حساب المخرج عمر عبد العزيز على «فيس بوك» للاختراق

أعلنت الفنانة ألف عمر، عن تعرض الحساب الشخصي للمخرج عمر عبد العزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى الاختراق، محذرة من التعامل مع المسئول عن الحساب في الوقت الحالي.

تعرض حساب «فيس بوك» للمخرج عمر عبد العزيز للاختراق

وكتبت ألفت عمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «أكونت الفيسبوك بتاع أستاذ عمر عبد العزيز انسرق ياريت تحذروا منه هيسرق كل الاكونتات اللي هتتعامل معاه أو تفتح أي لينك أو رقم تليفون هيطلب رقمك ويقولك ابعت لي رقم وهبل كدهالمهم أنا كلمت أستاذ عمر وأكد موضوع السرقة خلوا بالكم من كل التفاعلات».

وفى سياق آخر كانت الفنانة الف عمر، حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها بدراما رمضان الماضي، بمسلسل «سره الباتع»، التي كانت تدور أحداثه ما بين الماضي والحاضر، تدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.