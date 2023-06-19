ألفت عمر تكشف تطورات حالتها الصحية وتشكر جمهورها على دعمها

كشفت الفنانة ألفت عمر، تفاصيل حالتها الصحية، بعد إصابتها بالغدة الدرقية خلال الأيام الماضية، بسبب الضغوط العصبية التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

تطورات الحالة الصحية لـ ألفت عمر

وقالت ألفت عمر لـ«الوطن»: «بقالي سنتين بتخن، وأخس بشكل غير مبرر، وبعد الكثير من الفحوصات والكشوفات، علمت أن السبب وراء ذلك هو الغدة الدرقية، وبدأت في العلاج على الفور».

ألفت عمر توجه الشكر لكل من دعمها

ووجهت ألفت عمر الشكر لكل من سأل عليها خلال أزمتها الصحية، ودعم حالتها النفسية السيئة خاصة في ظل التغييرات التي حدثت لها خلال السنوات الماضية.

وسبق وكشفت الفنانة ألفت عمر، أنَّ هناك عدة عوامل قد قدمتها خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى علاجها بشكل كبير، إذ التزمت ألفت عمر بالذهاب إلى الصالة الرياضية على الأقل 4 مرات أسبوعياً، وشرب مشروبات تعمل على زيادة الحرق.

آخر أعمال الفنانة ألفت عمر

شاركت الفنانة ألفت عمر، مؤخرا في فيلم «بعد الشر»، مع الفنان علي ربيع، وظهرت خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسلات «كامل العدد، ورشيد، وسره الباتع».