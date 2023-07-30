رئيس «أمناء الشباب المصري»: العالم العربي يشهد تطورا كبيرا في حقوق الإنسان

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العالم العربي يشهد تطورا كبيرا في مسيرة حقوق الإنسان، وذلك على هامش ختام فعاليات المؤتمر الدولي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومين والتي شهدت تسلم مصر لرئاسة الشبكة من دولة موريتانيا.

رسالة ثقة

وقال ممدوح إن اختيار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدول العربية المختلفة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية واختياره لرئاسة الشبكة خلال هذه الدورة لهو بمثابة رسالة ثقة في الجهود المبذولة من المجلس ومن الدولة المصرية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في كل القطاعات ولا يستطيع أحد أن ينكر حجم المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبقها العديد من الخطوات التي مهدت الطريق لتحقيق أهداف الاستراتيجية قبل إطلاقها، وعلى رأسها تعديل التشريعات المنظمة لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحويله من التبعية لمجلس الشورى إلى هيئة مستقلة تمارس أعمالها بكل حيدة، وأنه يكفي فخرًا لهذا التشكيل كونه أول مجلس قومي منتخب في تاريخ الدولة المصرية، حيث تم التصويت على أعضائه بالجلسة العامة بمجلس النواب ثم أصدر رئيس الجمهورية قراره باعتماد والتصديق على هذا التشكيل.

السجون القديمة تحولت إلى مراكز إصلاح وتأهيل

وأضاف ممدوح في بيان له: «شرفت بتمثيل المجلس في الجمعية العامة التاسعة عشر في العاصمة الموريتانية نواكشوط العام الماضي، وكنت المفوض بالتنسيق وإدارة الملف المصري وما رأيته من حب جارف ومحبة خالصة من الدول العربية المشاركة يثبت بما لا يدع مجالا للشك تقدير الجميع للطفرة التي تشهدها حالة حقوق الإنسان في مصر وسعي الجمهورية الجديدة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وأن المناخ الداعم التي وفرته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعطى المجلس القومي لحقوق الانسان استقلالية كاملة كي يمارس أعماله بكل حيدة ونزاهة مع تعزيز صلاحياته والتي مكنته من المساهمة في العديد من القضايا وعلى رأسها مشاركة البرلمان في جلسات مناقشة التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان والتي تؤسس لعهد جديد يضمن وجود تشريعات تساوي بين الجميع وتضمن تمتع الجميع بنفس الحقوق دون تمييز بالإضافة لمتابعة تطوير المنظومة العقابية وتحويلها من فلسفة العقاب إلى فلسفة الإصلاح وتحول السجون القديمة إلى مراكز إصلاح وتأهيل تراعي كل المعايير الدولية».

وأضاف ممدوح أنه «لشرف كبير أن يتم اختياري مقررًا للجلسة الاولى من فعاليات المؤتمر وأن أزامل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسلطان الجمالي، الأمين العام للشبكة، بالإضافة لاختياري للدورة الثانية على التوالي عضوًا بلجنة الصياغة المسؤولة عن توصيات الدول الأعضاء وأن أشهد رؤساء وقيادات المؤسسات والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من قطر والإمارات والعراق والكويت ولبنان وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وجزر القمر وغيرها من الدول أعضاء الشبكة وهم يناقشون التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في المنطقة ويقررون سويًا ويتبادلون الخبرات من أجل تعزيز مسيرة حقوق في الدول العربية من قلب القاهرة عاصمة حقوق الإنسان في العالم العربي».