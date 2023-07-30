وكيل وزارة التموين الجديد بالإسكندرية يتسلم عملة خلف لـ سعد الله

استقبلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية الذي تسلم عملة رسمياً اليوم خلفا للمحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين الذي بلغ سن التقاعد الأسبوع الماضي.

وكان «سعد الله» تولى منصبه قبل 6 سنوات، ونفذ العديد من الإنجازات منها المراكز النموذجية لخدمة المواطنين بجميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية.

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لـ«الوطن» إن أحمد إبراهيم، تسلم مهام عمله رسميا اليوم بعقد عدة اجتماعات مع قيادات المديرية ومديري الإدارات العمومية بديوان عام المديرية، لاستعراض الملفات الحيوية ورسم خارطة جديدة للعمل لاستكمال نجاحات المديرية في الفترة السابقة.

سلسلة من الاجتماعات

وأضاف معاون مديرية تموين الإسكندرية للإعلام أن أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الجديد بالإسكندرية وجه الشكر والتقدير إلى المحاسب محمد سعد الله مدير المديرية الأسبق على المجهودات التي بذلها فى الفترة السابقة متمنيا له دوام التوفيق فى حياته المقبلة.