رئيس تحرير الأهرام العربي يوضح أهمية الدور المصري لحل القضية الفلسطينية

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»، إنَّ اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، والذي يهدف إلى تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، له أهمية زمانية ومكانية، كما يُعد تأكيداً على الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية المركزية، التي تعد أحد مرتكزات العمل السياسي والدبلوماسي على مر التاريخ، خاصةً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014.

الكشكي: دور بارز للرئيس السيسي وجهود دؤوبة لحل القضية الفلسطينية

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، في تغطية خاصة لاجتماع الفصائل الفلسطينية، المنعقد بمدينة العلمين اليوم الأحد، أنَّ القضية الفلسطينية لم يشارك الرئيس السيسي في محفل دولي أو عربي أو إقليمي بدون الحديث عن أهميتها، وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، مشيراً إلى أن الفلسطينيين أنفسهم يدركون موقف الدولة المصرية تجاه هذه القضية المركزية بالنسبة إلى مصر والعالم العربي، خاصةً أن مصر تقود كافة الجهود، وهذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود التي تقودها مصر.

الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

وتابع رئيس تحرير الأهرام العربي أن «الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ بداية الأزمة، ومروراً بالعديد من المراحل المفصلية، مثل المفاوضات الأمنية في شرم الشيخ، ومباحثات أوسلو، ووصولاً إلى محاولات التهدئة وإيقاف إطلاق النيران، والعدوان الإسرائيلي على غزة، ودور مصر الكبير ظاهر، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، مشيراً إلى اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالرئيس السيسي، 3 مرات خلال 72 ساعة، للحديث عن سبل التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يؤكد الدور الهام لمصر في تسوية القضية الفلسطينية.