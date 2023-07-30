بعد اجتماع العلمين.. أبو مازن يدعو لتشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في «اجتماع العلمين» بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

دعوة لاستكمال الحوار بين الفصائل الفلسطينية

وقال عباس- في البيان الرئاسي الذي ألقاه في ختام أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة، برعاية مصرية، اليوم الأحد: «أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورًا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.. وأن اجتماع اليوم يعد خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي أرجو أن يحقق الأهداف المرجوة قريبا».

أبومازن يشكر الرئيس السيسي على استضافة الفصائل الفلسطينية

ووجه الرئيس الفلسطيني، الشكر مجددًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وقال: «أوجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولمصر الشقيقة على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع، وحرص الرئيس السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية».

كما شكر الرئيس الفلسطيني الدول الشقيقة والصديقة على ما بذلته من جهود، وجميع الوفود المشاركة في «اجتماع العلمين» على ما بذلوه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد إلى القضية الفلسطينية ما تستحقه من اعتبار.