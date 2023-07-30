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برئاسة أبو مازن.. انطلاق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العلمين

كتب:

منى سعيد
12:13 م | الأحد 30 يوليو 2023
اجتماع سابق للفصائل الفلسطينية - أرشيفية

اجتماع سابق للفصائل الفلسطينية - أرشيفية

انطلقت فعاليات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بدعوة من الرئيس محمود عباس، منذ قليل، في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

ويترأس أبو مازن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي يبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني، وذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية. 

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل، مساء أمس، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية إلى مصر، ومن المقرر أن يلتقي يوم غد الإثنين نظيره عبد الفتاح السيسي؛ لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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بقلم منى سعيد