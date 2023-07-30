«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب سيدة عن منزلها بالقطامية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع «فيس بوك» بشأن تغيب سيدة عن مسكنها بالقاهرة.

منشور على إحدى الصفحات

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم الأحد، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تغيب إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

خرجت بمحض إرادتها

بالفحص أمكن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها، وتبين أنها طرف والدتها بمحل إقامتها بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وباستدعائها حضرت بصحبة والدتها وقررت وجود خلافات بينها وبين زوجها، واعتياده التعدي عليها بالضرب، فقامت على أثر ذلك بترك مسكنها بمحض إرادتها والإقامة طرف والدتها، وأيدت والدتها ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.