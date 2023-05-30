رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: الانتخابات تنهي الانقسام.. وإسرائيل منعت إقامتها

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الذي يحكم موضوع الانقسام الفلسطيني؛ التدخلات في الإقليم والولاءات والمحاور الإقليمية والوضع الداخل لحركة حماس والسلطة، وكل هذه القضايا بالمجمل العام، ولكن أيضا هناك حالة دولية بالمجمل تعرقل الاتفاق مثل ما حدث من عرقلة نتائج الانتخابات، وهناك محاولة للدخول من مداخل جديدة.

إنهاء الانقسام من خلال إجراء الانتخابات

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن أهم مدخل حاولوا من خلاله إنهاء الانقسام، هو الذهاب لإجراء انتخابات، والرئيس أبومازن أعلن في 22 مايو 2021 إجراء الانتخابات، وللأسف إسرائيل التي أجرت 5 انتخابات في 4 سنوات استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد الانتخابات الفلسطينية والديمقراطية عن طريق منعها إجراء الانتخابات في القدس.

الفصل الأسود في تاريخ الفلسطينيين

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية اجتمعت، وأعلنت تأجيل الانتخابات إلى حين إجرائها في القدس، ولذلك كانت الانتخابات بالنسبة لهم هي البوابة الرئيسية تحت قبة البرلمان لإنهاء الفصل الأسود من تاريخ الشعب الفلسطيني وهو الانقسام والتبعات التي ترتبت عليه.