أحمد المسلماني: مصر حريصة على تحقيق الأمن والسلام والتنمية في السودان

قال الإعلامي أحمد المسلماني، مقدم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة «الحياة»، إن العالم فوجئ بالاقتتال الدائر في الخرطوم وأنحاء متفرقة في السودان، مؤكدا أن الوضع صعب ومأساوي للغاية، ويزداد مأساوية يوما بعد يوم، والناس لا تستطيع أن تخرج من بيوتها بسبب تبادل إطلاق النار، وهناك أناس كُثر ماتوا ودفنوا في منازلهم، أو في الشوارع، خوفا من الخروج بجنازات في الخرطوم.

انهيار الأمن الغذائي

وأضاف الإعلامى أحمد المسلماني، خلال البرنامج، أن هناك انعداما للأمن الغذائي، ولم تكن هناك صلاة عيد الأضحى الماضي في السودان، لافتا إلى أن مصر موقفها واضح من الأزمة، وهو ضرورة وقف الاقتتال فورا والجلوس للحوار السياسى، والحفاظ على وحدة الدولة السودانية، ومصالح الشعب السودانى، ومؤسسات الدولة.

وذكر «المسلماني» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر عن هذا الموقف عدة مرات في مناسبات مختلفة، منها لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

موقف مصر من الأزمة السودانية

وتابع أن مصر لديها موقف قبل وأثناء أزمة السودان، ويهمها تحقيق الأمن والسلام والتنمية والاقتصاد في السودان.