يتطلع طلاب الثانوية الأزهرية من أجل معرفة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 في الدقهلية لجميع الشعب سواء العلمي أو الأدبي، بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية والأوائل يوم الخميس 27 يوليو، وأتاحت النتيجة للطلاب علي موقع بوابة الأزهر الشريف.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 في الدقهلية

وأعلنت جامعة الأزهر عن وجود العديد من الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 في الدقهلية لجميع الشعب سواء الأدبي أو العلمي للبنين والبنات وجاءت الكليات بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية كالآتي:

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

- كلية اللغة العربية للبنين

- كلية أصول الدين والدعوة للبنين

- كلية التربية بنين

- كلية التجارة بنات

- كلية الشريعة والقانون للبنين

- كلية الدراسات الإنسانية للبنات

أماكن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 في الدقهلية

وأوضحت جامعة الأزهر أن كليات جامعة الأزهر المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 لجميع الشعب متواجدة في مختلف الأماكن كالآتي:

- كلية الشريعة والقانون للبنين في تفهنا الأشراف بميت غمر بالدقهلية

- كلية أصول الدين للبنين داخل مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- كلية اللغة العربية للبنين داخل كلية المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- كلية التربية للبنين داخل تفهنا الأشراف بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف في ميت غمر بالدقهلية.

- كلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف بميت غمر بالدقهلية

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف بميت غمر بالدقهلية

الدراسة في الكليات المتاحة للثانوية الأزهرية في الدقهلية

وحددت جامعة الأزهر الشريف مدة الدراسة لمختلف الكليات المتاحة للثانوية الأزهرية 2023 في الدقهلية لجميع الشعب سواء العلمي أو الأدبي:

- كلية الشريعة والقانون: يدرس الطالب بها لمدة 4 سنوات داخل شعبتين الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون.

- كلية أصول الدين: متاحة للبنين لمدة 4 سنين دراسة ويوجد بها 4 أقسام.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات.

- كلية اللغة العربية للبنين: يوجد بها قسمان ويجري الدراسة بها لمدة 4 سنين.

- كلية التربية مدة الدراسة بها 4 سنين ويوجد بها 8 أقسام.