4 فئات لا يحق لها التقديم في تظلمات الثانوية الأزهرية 2023.. إليك التفاصيل

انطلقت اليوم الأحد، تظلمات الثانوية الأزهرية 2023، بعد إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر، نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي ظهر الخميس، وأعلن فيه عن نتائج الامتحانات ونسب نجاح الشعبتين العلمي والأدبي، إذ وصلت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية إلى 46.63%، بينما وصلت نسبة نجاح الشعبة العلمية إلى 59.34%.

موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

وقال «الضويني» إن باب تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 سوف يتم فتحه اليوم، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الطعون بعد 15 يوما من تقديم التظلم، مقابل دفع رسوم 100 جنيه للمادة الواحدة، وحددت جامعة الأزهر طرق تقديم التظلم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وهي:

1- التسجيل على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

2- تسجيل البيانات التي شمل الاسم - رقم الجلوس - الرقم السري - الرقم القومي.

3- يتم تسديد رسوم التظلم عن طريق فوري أو الفيزا، ويتم تسليم الإيصال مرفقا به تأكيد التسجيل.

4- تحديد يوم يتوجه في الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية بالمنطقة الأزهرية التابع لها.

5- يقوم الطلاب بتقديم ملاحظاته ويسلمها للمنطقة حتى يتم فحصها.

حالات لا يحق لها التظلم

وحددت جامعة الأزهر 4 حالات لا يحق فيها للطالب التقديم على تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 وهي:

1- الطالب الحاصل على الدرجة النهائية في إحدى المواد.

2- لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية الطعن على مواد نجح فيها من قبل.

3- لا يحق للطالب تقديم تظلم على مواد صدر قرار من الكنترول بإلغائها.

4- الطلاب الباقون للإعادة يحق لهم الطعن في المواد التي امتحن فيها فقط.