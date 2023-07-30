ضبط مخزن غير مرخص لتجميع وتهريب المواد البترولية بالأقصر

تمكنت لجنة من تموين الأقصر، من ضبط مخزن غير مرخص للحيازة والتجميع وتهريب المواد البترولية بناحية مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بقيادة جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد ربيع، المفتش بالمديرية، وبالاشتراك مع مباحث التموين، بقيادة الرائد عمرو بدران رئيس المباحث، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين.

4 سيارات نقل فنطاس لتهريب المواد البترولية

كما ضبطت اللجنة داخل المخزن؛ 4 سيارات نقل فنطاس لتهريب المواد البترولية، 2 موتور سحب ورفع المواد البترولية، 1طلمبة مواد بترولية، 475 لتر مواد بترولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 1533 جنح ضد «ص ح م»، وجرى التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

تحرير إجمالي 444 محضرا

وكانت مديرية تموين الأقصر، أعلنت جهودها خلال الـ15 يوما الماضية، وأسفرت عن تحرير إجمالي 444 محضرا ومخالفة تموينية على النحو التالي في مجال الأسواق والمواد البترولية، وتحرير إجمالي عدد 201 محضر تمويني، وفي مجال المخابز ، جرى تحرير إجمالي عدد 243 مخالفة تموينية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات، بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، بشأن المتابعة والرقابة على المخابز البلدي المدعمة، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي، وعدم التلاعب في الأوزان وتوفير الخبز البلدي المدعم في المناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة الأغدية وصلاحيتها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والأنشطة التموينية المختلفة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية.