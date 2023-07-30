القصة الكاملة لوفاة نجل الفنان حسن يوسف.. كيف عثروا على جثمانه؟

حالة من الحزن عمت على أسرة الفنان حسن يوسف، اليوم السبت، بعدما علمت بنبأ وفاة نجلهم «عبدالله» بأحد الشواطئ في الساحل الشمالي، إذ جرى انتشال جثته عندما عثر أفراد أمن القرية التي يقطن بها، على جثمانه ملقى بجانب الشاطئ، وجرى نقله إلى المشرحة بإلاسكندرية تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

أفراد الأمن بالقرية شاهدوا جثمانه

انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة للمعاينة والمناظرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وسماع أقوال أسرة المتوفى بأحد شواطئ قرى الساحل الشمالي، لكشف ملابسات الواقعة والذين أكدوا أنهم أبلغوا بالواقعة من خلال أفراد الأمن بالقرية الذين شاهدوا جثمانه، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومتعلقاته الشخصية، وأنهم لم يعلموا أي شيء عنه، وأضافوا أن المتوفى طلب من والدته السير بمفرده ونزوله البحر للاستحمام.

تفريغ كاميرات المراقبة

ووفقا لمعاينة النيابة لموقع وفاة نجل الفنان حسن يوسف أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة ولمعرفة تحركات الشخص قبل الوفاة.

سبب تأخير دفن الجثمان الفنان حسن يوسف

وخلال التحقيقات قررت النيابة تحويل جثمان نجل الفنان حسن يوسف للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتمهيدا للانتهاء من استخراج تصريح الدفن خلال ساعات قليلة عقب الانتهاء من تشريح الجثمان.