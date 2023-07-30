10 خطوات للإنقاذ من الغرق.. منها «إلقاء حبل أو بالون ليتمسك به»

تكثر في الصيف حالات الغرق، خصوصا مع توجه الكثرين إلى الشواطئ المختلفة، لقضاء عدة أيام بها، وتدفعهم درجات الحرارة المرتفعة إلى النزول إلى المياه صباحا ومساء، وبعضهم لا يهتم بحركة البحار، أو يكون على درجة كافية من القوة والمهارة في السباحة، وقد لا يحسبون حساب العواقب مما يدفعهم إلى نزول المياه دون وجود منقذ متمرس.

الغواص محسن الجوهري، أوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن إنقاذ الغرقى وإخراجهم من المياه في غاية الصعوبة خصوصا إذا كان الشخص غير متخصص، والذي قد ينتهي بغرق الشخصين معا -المنقذ ومن يحاول إنقاذه- وأجملها في الآتي:

- تحرك المنقذ من خلف الغريق وليس من أمامه، وذلك لعدم إعطاء الغريق أي فرصة لمقاومة الغواص، أو الإمساك به.

- يفضل أن يوجه الغواص ضربة خفيفة إلى الغريق تفقده الوعي لتمكنه من إنقاذه.

تشجيع الغريق على التمسك بأي شيء

- من الضروري إلقاء أي معدات إنقاذ قريبة لجهة الغريق، كبالون السباحة الهوائي المربوط بحبل، أو أي جسم يمكن أن يطفو، مع إلقاء الحبل إلى الغريق وتشجيعه على الإمساك به.

- عدم السباحة إلى الغريق إلا إذا كان المنقذ أو السباح ماهرا للغاية.

خطوات الإنقاذ

وتابع أنه بمجرد إخراجه من المياه يجب أن تتبع عدة خطوات للإنقاذ:

- أن يوضع الغريق على ظهره على سطح مستوٍ.

- محاوله إفاقته إن كان فاقدا للوعي.

- هز الغريق برفق.

- التحقق من تنفسه ونبضه.

- محاولة إخراج المياه من رئتيه بالضرب الخفيف على ظهره.

- محاولة تدفئته قدر الإمكان لحين وصول المساعدة الطبية.