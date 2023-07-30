موعد ومكان تشييع جثمان نجل الفنان حسن يوسف

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل عبد الله، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي.

وقالت نهال عنبر لـ«الوطن»، إن أسرة الراحل تحاول الانتهاء من إجراءات الدفن في أسرع وقت، وجرى تحديد موعد مبدئي في حال الانتهاء من الإجراءات، سيكون غدا عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري.

وفاة نجل الفنان حسن يوسف

وتوفي عبد الله حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما تعرض للغرق بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحسب بيان نقابة المهن التمثيلية.

بينما حرص عدد كبير من الفنانين، على نعي نجل حسن يوسف وشمس البارودي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متوجهين بالدعاء للفقيد ولأسرته الصبر والسلوان.