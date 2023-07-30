الكشف على 1895 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الأبعادية بمركز دمنهور.

قافلة طبية في البحيرة

وأتت القافلة الطبية تحت إشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، إذ تم الكشف خلالها على 1895 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 12 عيادة طبية.

وشملت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة الآتية :-

-عيادتي الباطنة 377 شخصا

- عيادتي الأطفال 490 حالة

-الجراحة 135

- النساء 101

- تنظيم الأسرة 24

- العظام 250

- الجلدية 290

- الأنف والأذن 47

- القلب 120

- المسالك 61

كما تضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب.

كما تم توفير عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصُرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جهود الدولة في تكثيف القوافل الطبية

تأتي هذه القوافل في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.