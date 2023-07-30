بريطانيا تطلب من سجين ثمن استضافته في الحجز 10 سنوات

فوجئ رجل بريطاني حصل على البراءة بعد سجنه 17 سنة بتهمة تعدي على سيدة، بأن حكومة بريطانيا طلبت منه دفع مبلغ كبير لإدارة السجن لأنها وفرت له المسكن والطعام.

وأوضح أندرو مالكينسون، 57 عاما، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أنه ربح أخيرا، المعركة التي استمرت 20 عاما لتبرئة اسمه بعد الحكم عليه عام 2003 بالسجن المؤبد، عقب الإدانة بالتعدي على امراة في مدينة مانشستر، خامس أكبر مدينة مأهولة بالسكان في بريطانيا.

تعويض منتظر بقيمة مليون إسترليني

ويحصل الرجل على إعانات الحكومة وقد ينتظر فترة طويلة من أجل الحصول على مليون جنيه إستراليني كتعويض عن إدانته الخاطئة، وكان يفترض أن يخرج بعد 7 أعوام فقط بسبب حسن السلوك لكنه أصر على البقاء 10 أعوام إضافية من أجل تبرئة اسمه، وهو ما حصل عليه بعد 17 سنة بالفعل، ولكنه طالب الحكومة بدفع تعويض له عن السنين الـ 10 بحسب رغبته، ولكن انقلبت الآية وأصبح حاليا مطالبا بدفع مبلغ كبير لإدارة السجن.

تعويض خيالي في الولايات المتحدة

أما في الولايات المتحدة فقد حصل أمريكيان غير شقيقيين من أصل إفريقي على تعويض قدره 84 مليون دولار بعد سجنهما بالخطأ لمدة 31 سنة في ولاية كارولينا الشمالية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا الحكم أشد حكم صدر عن هيئة محلفين على الإطلاق في قضية إدانة خاطئة بتاريخ الولايات المتحدة.