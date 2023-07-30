«الداخلية» تكشف ملابسات استدراج مواطن والتعدي عليه بالضرب في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام أربعة أشخاص باستدراج شقيقها والتعدي عليه بالضرب وإصابته بأسلحة بيضاء بسبب خلافات مالية، ووضعه داخل غطاء «بطانية» وإلقائه بأحد المجاري المائية اعتقاداً منهم أنه توفي.

بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من المستشفى

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله شقيق الشاكية به عدة إصابات بأماكن متفرقة، وبسؤاله اتهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض «مطواة- عصا» لخلافات مالية بينهم، وتم ضبط أحد المتهمين.

كما تبين عدم صحة ادعاء الشاكية «شقيقة المجني عليه» بقيام المتهمين بوضعه داخل بطانية وإلقائه بأحد المجاري المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.