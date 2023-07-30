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الداخلية تكشف عن ملابسات مشاجرة على «سلم كهربائي» بمدينة بنها

كتب:

محمد بركات
07:34 م | الأحد 30 يوليو 2023
وزارة الداخلية _ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية _ صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنًا اعتداء عدد من الباعة على أحد الأشخاص على سلم كهربائي بمدينة بنها بالقليوبية. 

السلم تحت الإنشاء

وقال بيان صادر عن الداخلية، إنه بالفحص تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم أحد الأشخاص، وسيدتين «بائعتين متجولتين»- مقيمين بالقليوبية، وباستدعائهم وسؤالهم، قرر الأول أنه حال تواجده بجوار السلم «تحت الإنشاء» تلاحظ له قيام شخصين «مجهولين» بالعبث ببعض الوصلات الخاصة بالسلم «على سبيل اللهو» فوقعت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم.

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