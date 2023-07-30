الداخلية تنفي أكاذيب الإخوان حول أوضاع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني، جملة وتفصيلا، صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمنابر الإعلامية الموالية لها، من ادعاءات وأكاذيب بشأن الزعم بوجود رسائل مغلوطة، صادرة من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حول الأوضاع بالمركز، التي من شأنها التشكيك في منظومة العمل به.

مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة

وأكد المصدر، أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية، لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها، إذ تبحث عن مزاعم وادعاءات وأكاذيب مختلقة، تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.