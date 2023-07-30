محمد رياض: أشكر قناة الحياة لإبرازها فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تحدث الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري عن حفل الافتتاح الذي حضره عدد كبير من النجوم، قائلًا: «سعيد بالتغطية الإعلامية الكبيرة وأشكر قناة الحياة لأنها ألقت الضوء على المهرجان، وأشكر المكرمين الذين أعطوا للمسرح الكثير».

محمد رياض: المسرح متواجد في كل مكان بمصر

وأضاف محمد رياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة تليفزيون «الحياة»: «أنه ذهب منذ قليل لمشاهدة العروض في أول يوم فعاليات، والعروض تستمر لمدة 14 يوما وتشمل العروض المسرحية والورش والندوات وأن ذلك يعتبر عرسا مسرحيا كبيرا وأن مصر تستاهل أنها تعمل مهرجان للمسرح لأن المسرح أبو الفنون والمسرح متواجد في كل مكان في مصر».

عدد العروض المختارة

وأكمل محمد رياض عن الفعاليات، موضحا عرض 37 عرضا مسرحيا مختارة، «اخترنا أفضل عروض وهذا العام الحجز إلكتروني».