محمد رياض: حجز 90% من العروض المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ16، عن تفاصيل حفل الافتتاح الذي أقيم أمس، قائلا إنه تم تفعيل خاصية الحجز «أون لاين» تسهيلًا للجمهور العاشق للمسرح، وبسبب تلك الميزة التي تم تقديمها خلال هذه الدورة للمهرجان، تم بالفعل حجز 90% من عروض المسارح المشاركة معنا بالدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح.

الاستعدادات استغرقت 4 أشهر

وأضاف محمد رياض، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ورضوى حسن، إن الاستعدادات الخاصة بالمهرجان استغرقت 4 أشهر في لجنة عمل دائمة، واختيار المكرمين ولجنة التحكيم والمشاهدة يكون من اختيار لجنة عليا من كبار الفنانين المسرحيين، حيث يتم اختيار أسماء كل المكرمين ثم مناقشة مدى تأثير كل اسم مكرم على المسرح.

وأوضح أنه يتم تكريم الفنانين الذين لهم علاقة بالمسرح وعملوا وأثروا وكان لهم تجربة واضحة في المسرح، وجرى في نهاية الأمر الوصول لمجموعة المكرمين، وهناك مئات من الضروري تكريمهم مرات عدة غير الذين كرموا بالفعل في المهرجان.

العروض المسرحية المشاركة

وأشار إلى أن هناك 37 عرضا مسرحيا مشاركا هذا العام على معظم مسارح القاهرة، و13 ندوة للمكرمين وتوقيع كتب، ويوجد ندوات متخصصة للمسرح مثل الدائرة المستديرة، والتي يناقش بها محاور فكرية في المسرح، وورش مسرحية بدأت مبكرة لها علاقة بالإخراج والتمثيل والإلقاء.