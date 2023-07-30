محمد رياض: المسارح منارة ثقافية.. وعادل إمام أكبر من أي تكريم

قال الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان القومى للمسرح، إن الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري يحوى ثلاث مسابقات، منها مسابقة تخص العرض المسرحي، وتضم 37 عارضا، بخلاف مسابقة المقال النقدي، وأخرى خاصة بالتأليف المسرحي للعمل الأول، وكذا تنظيم الكثير من الندوات والورش المسرحية.

رياض: المسارح منارة ثقافية للشعب المصري

وأضاف «رياض» خلال تصوير خارجي له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «DMC»، أن أي مسرح يجري افتتاحه سيعطي فرصة أكبر للإبداع، حيث إن المسارح تعد منارة ثقافية للشعب المصري.

عادل إمام أكبر من أي تكريم

وأكد أن الدورة الحالية للمهرجان ستحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، حيث إن الفنان عادل إمام هو أكبر من أي تكريم، والجميع يحتفل به، «بنقول له شكرًا لأنه أعطى للمسرح الكثير».