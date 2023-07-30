كيف تغير نظام الثانوية العامة في 9 أعوام؟.. من «عامين دراسة» إلى «الأوبن بوك»

تطورات عديدة شهدها نظام الثانوية العامة في مختلف السنوات، فقبل 9 أعوام كان نظام الثانوية العامة بنظام العامين، وتم إلغاؤه في عام 2015، وأصبح بنظام العام الواحد، إلى أن تم تطويره في السنوات الأخيرة، وارتبط التغيير بالتطور التكنولوجي، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الفرق بين نظام الثانوية العامة في مصر الآن وقبل 9 سنوات.

الفرق بين نظام الثانوية العامة في مصر الآن وقبل 9 سنوات

تقول بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الثانوية العامة قبل 9 سنوات كانت بنظام العامين، إذ كان يتم تقسيم المواد العلمية على عامين، ويتم جمع درجات العامين، مشيرة إلى أن هذا النظام كان يشمل بعض المميزات وبعض العيوب.

ومن ضمن المميزات، وفق بثينة، أن الثانوية العامة كانت على عامين، وبالتالي كان يمكن للطالب تعويض الدرجات التي فقدها في الصف الثاني الثانوي، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن المجتمع لم يستخدم هذا النظام استخداما صحيحا، حيث مثل عبئا كبيرا على الطالب وأولياء الأمور من ناحية الضغط النفسي، وأيضا من ناحية المصاريف والدروس الخصوصية.

ونتيجة لذلك قررت الدولة في عام 2015 إلغاء النظام القديم، وتطبيق نظام الثانوية العامة لتكون عاما واحدا، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء أمورهم، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وعودة الطلاب إلى المدارس: «في نظام الثانوية العامة العامين، الطلاب ماكنتش بتروح المدارس، وبالتالي أصبح نظام سيء على أرض الواقع».

مميزات نظام الثانوية العامة الحالي

ومع مرور الوقت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الثانوية العامة تغيرا جذريا، وتم تطبيق نظام الثانوية العامة «البابل شيت» وذلك في عام 2021، مع استخدام أجهزة التابلت، والتصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابة، وعقد الامتحان بنظام الأوبن بوك، من خلال وجود كراسة بسيطة يتم تسليمها للطلبة قبل كل امتحان، وهذه الكراسة تكون بها بعض المفاهيم الهامة الخاصة بكل مادة، وتم تطوير هذا النظام في هذا العام من ناحية تغيير نظام الأسئلة، لتكون أسئلة مقالية بواقع 15% من عدد الأسئلة، إضافة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد، بنظام البابل شيت.