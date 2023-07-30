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تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية

كتب:

رفيق محمد ناصف
05:55 م | الأحد 30 يوليو 2023
تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية، اعتمده محافظ الإقليم الدكتور طارق رحمي،اليوم، بناء على دراسة مقترحة من مديرية التربية والتعليم، بتخفيض التنسيق 7 درجات عن المرحلة الأولى، بحسب ما أعلنته المحافظة في بيان لها.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية، ترصده «الوطن»، من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات حيث جرى اليوم الأحد اعتماد المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي «عام، خاص، خاص فندقي، الفني» للعام الدراسي 2023/ 2024.

انخفاض تنسيق الثانوية العامة 2023 بالغربية 6 درجات

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، بعد دراسة مقترحه من مديرية التربية والتعليم، أتى الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام، 231 درجة، بدلا من 237 درجة، بواقع انخفاض 6 درجات للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/ 2023، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، أتت تيسيرا على الطلاب، وتحقيقا لرغبة أولياء الأمور، وأن نسبة النجاح هذا العام هي 75.13%.

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بقلم رفيق محمد ناصف