يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، من خلال الرابط الذي يخصصه موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها تسهيلًا عليهم الطلاب وأولياء الأمور في استلام نتيجة الثانوية العامة 2023 والمقرر إعلانها غدا الإثنين في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس؟

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور، الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، من خلال رسالة عبر الهاتف المحمول مرفقا بها كل التفاصيل، بعد تسجيل بيانات الطالب، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ويتم تسجيل البيانات التالية:

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

- ثم الضغط على سجل الأن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها.

ووفقا لتصريحات مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم سيعتمد مساء اليوم نتيجة الثانوية العامة، كما يقوم بالاتصال هاتفيا بقائمة أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، ومن ثم دعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. غدا.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، كشف عن ملامح نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكدا أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة أعلى من العام الماضي بمعدل يزيد عن 3%، إذ جاءت نسبة النجاح هذا العام تتراوح بين 78 و79%، بارتفاع 3% عن العام الماضي.