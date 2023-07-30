منح دراسية في جامعة المنصورة الأهلية.. خصم يصل 100% لطلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن منح لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بها، إذ تعد جامعة المنصورة الأهلية من الجامعات التي تؤهل لسوق العمل وتلبي احتياجات الطلاب وفقا لنظام جامعات الجيل الرابع.

الفئات التي تستحق المنح من جامعة المنصورة الأهلية

أعلنت الجامعة عبر صفحتها الرسمية عن المنح التالية للعام الجامعي 2023 – 2024 كالاتي:

1- خصم بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية للمائة الأوائل على مستوى الجمهورية.

2- خصم بنسبة 25% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، أبناء شهداء الجيش والشرطة، وأبناء شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية.

منح التفوق للطلاب بجامعة المنصورة الأهلية

كما كشفت جامعة المنصورة الأهلية عن منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي للتفوق بنسبة خصم 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على المركز الأول، والثاني في كل برنامج حتى لو تكرروا على ألا يقل التقدير المكافئ عن امتياز.

وأضافت إلى منح التفوق الرياضي في العام التالي للحصول على الميدالية كالاتي:

1- خصم 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

2- خصم 30% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية فضية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

3- خصم 20% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية برونزية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

منح الدعم الاجتماعي للطلاب الدارسين بجامعة المنصورة الأهلية

كذلك من ضمن تقديم الدعم للطلاب الدارسين بالجامعة أعلنت عن منح الدعم الاجتماعي كالاتي:

1- يمنح الطالب الذي فقد عائله «ولي الأمر» أثناء الدراسة تخفيض بحد أقصى 25% من قيمة المصروفات الدراسية بناءً على حالة أسرة الطالب الاجتماعية، وبمذكرة تعرض فيها حالة كل طالب على حده وعلى أن تجدد الموافقة كل عام بشرط نجاح الطالب.

توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة

وتؤكد جامعة المنصورة الأهلية عبر صفحتها الرسمية استمرارها تقديم الحوافز والدعم اللازم لطلابها لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة لهم، ولتشجيعهم على تحقيق النجاح الأكاديمية والتفوق في مسيرتهم المهنية