أسعار اللحوم اليوم الأحد 30- 7- 2023 في مصر.. «اعرف الكندوز بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة اليوم الأحد 30- 7- 2023، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق نظرا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، وتعد اللحوم الحمراء أشهر أنواع الطعام وأفضلها بالنسبة للكثيرين لاحتوائها على ما يحتاجه الجسم من فيتامينات وبروتينات.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 30- 7- 2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة استقرارا واضحا، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب ما قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين.

أسعار اللحوم اليوم الأحد30- 7- 2023

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 220 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 250 إلى 320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240 إلى 290 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 إلى 320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 330 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضان ما بين 250 إلى 290 جنيها.