تعرضك لخطر الموت.. كيف تتعامل مع أكشاك الكهرباء المفتوحة بالشوارع؟

تنتشر العديد من أكشاك الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، وتعد مصدرا لتوزيع الكهرباء في المناطق والأحياء، لذا فهي تحتوي علي تيار كهربي قوي قد تصل خطورته للموت إذا تعرض أي شخص للمسه.

وتقوم الأجهزة المعنية بإغلاق أكشاك الكهرباء بإحكام، حفاظا على حياة المواطنين، إلا أنه في بعض الأحيان يقوم البعض بالعبث في أكشاك الكهرباء وفتحها وتركها مفتوحة، مما يؤدي لانقطاع الكهرباء وتلف الممتلكات.

كيفية التعامل مع أكشاك الكهرباء المفتوحة؟

ونصحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بأنه في حال وجود كشك كهرباء مفتوح، بتصويره والإبلاغ عنه وإرسال عنوانه للتعامل الفوري معه، لتجنب المخاطر المحتملة منه.

ويمكن التواصل مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإبلاغ عن أكشاك الكهرباء المفتوحة من هنـــــــــــــا.

إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء

وأقرت الحكومة عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وجاءت على النحو التالي:

- غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش في مواعيدها.

- خفض إضاءة واجهات المحلات وقاعات الأفراح.

- خفض إنارة مباني الأحياء ودواوين المحافظات والمديريات وغلق الكهرباء بعد مواعيد العمل.

- فصل إنارة الإعلانات المضيئة بالطرق والكباري والمحاور وأعلى العقارات بمواعيد محددة.

- التنسيق بين الأحياء بالمحافظات وشركات الكهرباء بالمحافظات بشأن مواعيد تخفيف الأحمال.

- الالتزام بجدول فصل التيار الكهربائي.

- تشغيل أجهزة التكييف أقل من 25 درجة داخل مبان الحكومة.

- إحلال اللمبات الموفرة الليد في أعمدة الإنارة بالشوارع.

موعد انتهاء أزمة الكهرباء

ومن المحتمل عودة التيار الكهربائي للعمل بصورته الطبيعية، بداية من الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل حال تحسن درجات الحرارة.