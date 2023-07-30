أستاذ علاقات دولية: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين خطوة لإنهاء الانقسام

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما يحدث اليوم على الأرض المصرية هو تصحيح واضح لمسار المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، لأنه يدل على أن الفصائل الفلسطينية لديها ثقة ويقين في الدولة المصرية، وعلى أنها قادرة على إنهاء الخلافات في الداخل الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد الفصائل والموقف إلى حد بعيد.

خطوة يمكن البناء عليها

وأضاف «فارس»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الأحد، أن هذه الخطوة من الممكن البناء عليها الفترة المقبلة، على اعتبار أن ما تم التصريح به من قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سينعكس على نحو إيجابي الفترة المقبلة، على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ خارطة الطريق بشكل واضح، بما يتوافق مع خدمة القضية التي عانت من الانقسام الحاد على مدار أكثر من 15 سنة.

صياغة رؤية استراتيجية شاملة

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أنه من الممكن صياغة رؤية استراتيجية شاملة لكيفية إنهاء الانقسام الفلسطيني، والكرة الآن في ملعب الفصائل التي عليها أن تغلب صوت العقل والمصلحة العليا لإقامة دولة فلسطينية، وإنهاء هذا العبث، الذي أثر على نحو مباشر على القضية الفلسطينية.