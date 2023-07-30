الدفاع الروسية: إحباط هجوم 25 طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكراني، وصفته بـ«الإرهابي» باستخدام 25 طائرة بدون طيار مسيرة على شبه جزيرة القرم، وفقا لكما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أحبطت القوات الروسية، هجوما بـ3 مسيرات على العاصمة موسكو.

وكان ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، قال في وقت سابق، إن وعود كييف بالاختراق إلى «بحر آزوف» وإجبار روسيا على الاستسلام تحطمت أمام خط الدفاع الأول الروسي، مشيرا إلى انتهاء انتهى هجوم أوكرانيا المضاد.

وفي تهنئة بعيد البحرية نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قال وزير الدفاع، سيرجي شويجو، إن البحرية تلعب دورا رئيسيا في ضمان سيادة وحرية روسيا.

وفي الأمم المتحدة، أشار مندوب بيلاروسيا الدائم لدى المنظمة، فالنتين ريباكوف، إلى أن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة، يعانون من الإرهاق لكثرة مناقشة الأزمة الأوكرانية، في حديث لقناة «بيلاروس 1» التلفزيونية، إلى وجود عدد من مبادرات السلام لحل الأزمة.

مسؤول أوكراني سابق: كييف لا تمتلك برنامج لتحقيق الانتصار على روسيا

بدوره، أضاف أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن زيلينسكي، لن يتمكن أبدا من هزيمة روسيا، التي تمتلك عددا كبيرا من السكان والموارد، مشيرا إلى عدم امتلاك «كييف» برنامج لتحقيق هذا الهدف.

وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن تنفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على أوكرانيا، مشيرا لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا، إلى تلقى البايدينون ملايين الدولارات من أوكرانيا.

ترامب: بلادنا ليس لديها ذخيرة

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة ليس لديها ذخيرة، متهما الرئيس الأمريكي الحالي وعائلته بالفساد.

بدورها، أشارت الجزائر إلى عدم تأثرها بالهزات الارتدادية للسوق العالمية للأرز على خلفية إعلان الهند وروسيا توقفهما عن تصدير المنتوج، وفقا لما ذكره موقع «النهار أونلاين» الجزائري.