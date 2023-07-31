حبس أطراف مشاجرة على سلم كهربائي بمدينة بنها 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس أطراف المشاجرة بين أحد الأشخاص على سلم كهربائي بمدينة بنها بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهمين على المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه من عدمه.

ملابسات مشاجرة على «سلم كهربائي» بمدينة بنها

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنًا اعتداء عدد من الباعة على أحد الأشخاص على سلم كهربائي بمدينة بنها بالقليوبية.

«كانوا بيلعبوا في سلم الكهرباء»

ووفقا للتحريات أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو شاب وسيدتان «بائعتان متجولتان»- مقيمين بالقليوبية، وباستدعائهم وسؤالهم، قرر الأول أنه حال تواجده بجوار السلم «تحت الإنشاء» تلاحظ له قيام شخصين «مجهولين» بالعبث ببعض الوصلات الخاصة بالسلم «على سبيل اللهو» فوقعت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم.