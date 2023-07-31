«علشان تخلي بالك».. احذر التصوير العشوائي يعرضك للسجن

يستهين الكثير من المواطنين بالتصوير في الأماكن العامة لاسيما في الأفراح والتجمعات مما يدفع البعض منهم لتصوير مقاطع فيديو أو صور بشكل عشوائي ونشرها دون إذن صاحبها مما يوقع المصور لهذه الصور تحت طائلة القانون.

وانطلاقاً من الدور التثقيفي لـ«الوطن»، تواصلنا مع إسلام جمال المحامي، لبيان عقوبة التصوير العشوائي، ونشره دون إذن صاحبه.

التصوير بدون إذن صاحب الصورة

قال إسلام جمال المحامي، إن تصوير الفيديوهات أو الصور دون إذن صاحبها ونشرها دون علمه أو رضاه يقع في نطاق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحمية بالقانون ووفقاً لنص للمادة 309 مكرر عقوبات وما بعدها، والتي تضمنت أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

الابتزاز بالصور

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مرحلة تالية على أخذ الصور تعتبر جريمة مستقلة عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وهي جريمة الابتزاز، مشدداً على ضرورة استخدام التكنولوجيا في مكانها الصحيح حتى لا تكون هي المسبب الرئيسي في الزج بصاحبها في السجن.