نائب أمين الجبهة الشعبية الفلسطينية: سنصل لاتفاق حول مختلف القضايا بدعم مصر

قال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية، إننا نتمنى ونأمل تشكيل اللجنة المنبثقة عن مجلس أمناء عموم الفصائل، بشكل عاجل وسريع، حتى تأخذ دورها باستكمال الحوار الوطني الشامل في وقت قريب على أرض مصر العروبة.

لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل

أضاف خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية» على هامش اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، أنه حتى اللحظة، لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل، لإعلان ما توصلت إليه اللجنة، لكن أعتقد أنه سيكون قريبا جدا.

جدية بين الفصائل

ولفت إلى أن هناك جدية بين الفصائل ومسؤولية وطنية، وهناك رعاية واحتضان كبير من الشقيقة مصر، تتابع وتراقب وتعطي قوة دفع، من أجل الاتفاق على النتائج الإيجابية، التي تشمل كل الموضوعات محل الاختلاف، وأعتقد بهذا الجهد المتواصل سنصل في وقت قريب لتوافق جدي ومسؤول.