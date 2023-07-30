الرجل أكثر ذكاء أم المرأة؟.. أستاذ مخ وأعصاب يحسم الجدل عبر قناة الناس

قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ المخ والأعصاب، إنَّ حجم مخ المرأة تشريحياً أصغر من حجم مخ الرجل، موضحاً أن حجم جمجمة الرجل أكبر من حجم جمجمة المرأة ولكن الذكاء يتوقف على العديد من العوامل بخلاف حجم المخ.

فتحي: الذكاء له علاقة بالخبرات الحياتية

وأضاف «فتحي» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الذكاء في الغالب يتوقف على الخبرات الحياتية للإنسان التي تزيده وتنميه وتطوره ولا يتوقف فقط على الأسباب الفسيولوجية.

حجم المخ ليس له علاقة بالذكاء

وتابع أستاذ المخ والأعصاب، «الفص الأمامي لـ المخ هو المسؤول عن الإدراك والوعي وسمات الشخصية وتقريبًا هو الموجود فيه العقل.. إذن حجم المخ ليس له علاقة بالذكاء، سواء عند الرجل أو المرأة، فالذكاء مرتبط بالخبرات المتراكمة».