إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميني باص بحدائق أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميني باص في حدائق أكتوبر

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص وإصابة 8 أشخاص من مستقليها.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

اختلال عجلة القيادة سبب وقوع الحادث

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص يقودها سائق 35 سنة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده خلال تجاوزه حجر بالطريق، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.