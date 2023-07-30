التنمية المحلية: استخدام لمبات الليد بأعمدة الإنارة وفر على الدولة 9 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تكلفة استخدام اللمبات الليد في أعمدة الإنارة، وصلت لـ2.6 مليار جنيه، لكنها وفرت في فاتورة الاستهلاك ما قيمته 9 مليارات جنيه.

منع الإنارة المستخدمة في افتتاحات المحال الجديدة

وأضاف خلال مداخلة عبر «زوم» على برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، أنه يجب على المواطنين متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية الموجودة داخل المولات، وذلك في تمام الساعة الـ11 مساءً، و12 مساء يومي الخميس والجمعة، بجانب الكافيهات، أما خدمة التوصيل فهي تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار قاسم، إلى منع الإنارة المستخدمة في افتتاحات المحال الجديدة، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة، كما يجب مراعاة إجراءات الترشيد واستهلاك الكهرباء حفاظًا على الطاقة.

لم يتم إغلاق الإنارة في الشوارع

وذكر أنه سيتم تشغيل أعمدة الإضاءة بالتناوب، ولكن لن يتم إغلاق إنارة الشوارع بالكامل، ومخارج ومطالع الطرق سيتم إضاءتها بالكامل، والهدف الحفاظ على السلامة العامة، والترشيد وليس المنع والقطع.