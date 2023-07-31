دلالة رسالة وزير التعليم «الحياة ليست مرتبطة بمجموع الثانوية».. خبراء يوضحون

رسائل مختلفة وجهها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بعد اعتماده نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن النتيجة هي بداية لمرحلة جديدة، متمنيا من الله عز وجل أن يجعل لهم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافهم وتطلعاتهم، مشددا على أن النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطا بمجموع في الثانوية العامة.

دلالة رسالة «الحياة ليست مرتبطة بمجموع الثانوية العامة»

وتعليقا على كلمة وزير التعليم، يقول الدكتور سامي نصار، الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن رسالة الوزير في هذا التوقيت لها دلالة هامة، كونه يخاطب الطلاب في هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم بحديث واقعي، يتضمن حقيقة نتيجة الثانوية العامة التي لا تعد نهاية المطاف في مسيرة الطلاب العلمية.

وأشار «نصار» في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الشهادات، سواء الثانوية العامة أو الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس»، غير كافية لمستقبل الطلاب المهني بالمستقبل، في ظل التغيرات العالمية والتطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي السريع الذي يعيشه العالم الآن.

وشدد الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، على ضرورة أن يطور طالب الثانوية العامة من ذاته، من خلال تنمية معارفه ومهارته، لافتًا إلى أهمية أن يكتسب الطالب كل يوم مهارة جديدة، خاصة مع التغيرات الكبرى التي يشهدها سوق العمل، ليستطيع اللحاق بالركب كمواطن صالح ومنتج ومتفاعل مع احداث المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أراد أن يوجه رسالة تربوية إلى الطلاب وأولياء الأمور خلال اعتماده نتيجة الثانوية العامة، وهي أن بالفعل الحياة ليست مرتبطة بمجموع الثانوية العامة.

وتابع الخبير التربوي، بأن هناك العديد من الكليات التكنولوجية الحديثة، التي لها مستقبل أفضل للطلاب من الكليات التقليدية، وكانت من أبرزها كلية الذكاء الاصطناعي وكلية تكنولوجيا الفضاء، فهذه الكليات تؤهل الطلاب لسوق العمل.

رسالة وزير التربية والتعليم

ووجه وزير التعليم رسالة إلى أولياء الأمور، طالبا منهم الثقة في أبنائهم وتوفير الحب والطمأنينة لهم، والمساهمة في تطوير قدراتهم، وأن يمهدوا لهم السبل، فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط، ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اعتمد، قبل قليل، نتيجة الثانوية العامة 2023، التي من المتوقع ظهورها صباح الإثنين، إذ يتصل الوزير بأوائل الثانوية العامة 2023 لإبلاغهم بنتيجة الثانوية العامة 2023 وتهنئتهم، ويتبع ذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتوفيرها عبر رابط الوزارة والروابط المختلفة.