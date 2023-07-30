نشأت الديهي: نقل الخبرات الصناعية الروسية إلى مصر «فتحة خير»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التنمية أو التطوير لن تتحقق إلا بالصناعة، وهذا الأمر لن يحدث دون علم أو تدريب، وهذه خلاصة أي قصة ناجحة للتنمية باختصار شديد، على حد تعبيره.

«روسيا بتصنع كل حاجة من الإبرة للصاروخ»

وتابع «الديهي»، خلال جولة ميدانية في أحد المصانع الروسية، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك طفرة حقيقية في روسيا تحققت خلال الفترة الأخيرة في الصناعات الثقيلة، خاصة في مجال صناعة عربات المترو والقطارات، وهذا النوع من الصناعة أصبح ينظر إليه بشكل دقيق.

وأشار إلى أن دراسة النهضة الصناعية في روسيا في ظل الظروف الحالة وفرض الغرب حصارا اقتصاديا كبيرا عليه، يجب أن يدرس، لأن موسكو بما تقوم به من تطور خلال الفترة الحالية يؤكد أن روسيا قوى عظمى، معقبًا: «هناك 10 نماذج للسيارات الروسية المصنعة بنسبة 100% في روسيا، روسيا بتصنع كل حاجة من الإبرة للصاروخ».