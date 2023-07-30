مقتل 9 أشخاص بسبب عواصف عاتية في روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم أن 9 أشخاص لقوا حتفهم في وسط روسيا حيث اقتلعت الرياح العاتية الأشجار وأدت الأمطار الغزيرة إلى قطع التيار الكهربائي عن مئات التجمعات السكنية.

7 قتلى قرب بحيرة يالتشيك

قالت الوزارة، إن 7 من القتلى لقوا حتفهم في معسكر قرب بحيرة يالتشيك في منطقة ماري-إل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

قطع التيار الكهربائي في روسيا

وقال مسؤولون إن العواصف قطعت التيار الكهربائي عن 520 منطقة سكنية، وألحق أضرارا بأسطح 41 منزلا و7 مرافق للرعاية الاجتماعية في 8 مناطق روسية، بالإضافة إلى تضرر السيارات والخيام بشدة وسحقتها الأشجار التي اقتلعتها الرياح.