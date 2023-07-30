خبير استشعار عن بعد: نتوقع ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس

قال الدكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأستاذ الاستشعار عن بعد إن الدراسات العلمية التي جرت عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة أشارت إلى أن حالة الجو في شهر أغسطس سترتفع: «المقارنة تكون عن طريق مقارنة شهر يوليو 2023 بشهر يوليو 2022، وحتى الآن لا يمكن المقارنة بنفس الشهر العام الماضي، لكن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكوت عالية عن أغسطس العام الماضي»، مشيرا إلى أن يوليو الأعلى في درجات الحرارة على الكوكب بنسبة 80%.

درجات الحرارة لشهر يوليو 2023

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مرجيعة تلك الأرقام إلى دراسات جرى عملها في أحد مراكز الأبحاث التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية من خلال تجميع البيانات الكاملة من محطات الأرصاد والبحار والمحيطات والأقمار الصناعية التي تكشف عن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس الحمراء، ومن خلال الدراسات جرى اكتشاف أن الفترة التي نشهدها حاليا تسجل أعلى درجة حرارة على مرالعصور التي سجلت على كوكب الأرض لمدة 100 عام.

مؤشرات حالة الجو في أغسطس

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا على كل شيء في الحياة، وتخفيف الأحمال الخاص بـ الكهرباء يكون ناتج عن زياد الاستهلاك عن المعدلات الطبيعي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد و الاحتياج يكون شديد للكهرباء.