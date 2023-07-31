رفعت رشاد: مبادرة حياة كريمة قدمت خدمات للمواطنين في كل نواحي الحياة

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ مبادرة حياة كريمة قدمت خدمات للمواطنين في كل نواحي الحياة، ومن ثم، فقد شملت بناء الأسقف وترميم المساجد والمنازل وبناء الفصول الدراسية التي استوعبت عددا كبيرا من التلاميذ من خارج المنظومة الخاصة بالمدارس الحكومية وغيرها.

مشروعات المبادرة الرئاسية تقدر بالمليارات لصالح المواطن الفقير

وأضاف رشاد خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروعات المبادرة الرئاسية تقدر بالمليارات لصالح المواطن الفقير في الريف بشكل كبير، مواصلا: «من خلال هذه المبادرة، فإن المواطن المصري في الريف لا يشعر بأنه مواطن ثانوي أو مهمش، وبالتالي، فإن هذه الحالة النفسية تنعكس على قدرته على الاندماج في المجتمع والقيام بدور في التنمية المستدامة وعلى أن يصلح من حاله.

المبادرة لا تعالج الفقر كصورة ظاهرة أو حالة مؤقتة

وتابع الكاتب الصحفي، أن المبادرة لا تعالج الفقر كصورة ظاهرة أو حالة مؤقتة، لكنها تنطلق إلى علاج جذور المشكلة وأسبابها الأساسية والأصلية حتى ينصلح حال المواطن ويقوم بتعليم أبنائه والمساهمة بشكل أكبر في قضايا المجتمع المختلفة، وبالتالي لا يكون مواطنا هامشيا أو ثانويا.