رفعت رشاد: الدولة المصرية أعطت المواطن الأولوية في مبادرة حياة كريمة

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ مبادرة حياة كريمة تعبر عن نظرة الدولة للمواطن المصري، موضحًا أن هذه المبادرة تختلف عن مبادرات أخرى في العالم، فهي تعني الكرامة للإنسان المصري، وبالتالي، فإن هذا يعني أن الدولة تنظر إلى الفقراء والأكثر احتياجا نظرة المواطن الذي يحتاج إلى مظلة الحماية الاجتماعية كي يندمج في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ويكون مواطنا صالحا قادرا على المساهمة في دفع عجلة التنمية والتقدم في الدولة.

المبادرة شملت جوانب كثيرة في الحياة

وأضاف رشاد، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرة شملت جوانب كثيرة في الحياة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجا وفقرا، لافتًا إلى أن الدولة قسَّمت المواطنين الأكثر احتياجا إلى 3 شرائح، وهي القرى التي تضم أكثر من 70% من سكانها فقراء، والشريحة الأخرى من 50% إلى 70%، والشريحة الثالثة هي الأقل من 50%.

الدولة عملت على انتشال المواطنين من الفقر

وتابع أن الدولة عملت على انتشال المواطنين من الفقر لمواكبة الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي التي دفع ثمنها المواطن المصري في الريف والحضر، حيث ترى أن هذا المواطن ساندها في مسيرتها للإصلاح الاقتصادي وبالتالي، فقد أعطته أولوية.